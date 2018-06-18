Учеными Китая были обнаружены наночастицы золота в диких растениях

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Исследователи из китайского университета Сунь Ятсена установили, что в диких растениях скрывается определённый объём золотых наночастиц. Вещества, по мнению ученых, имеют антропогенное происхождение, а значит в растения они попали из почвы или воздуха.

Были исследованы китайская крапива и канадский мелколепестник, которые можно встретить лишь в одном регионе Китая. Были изучены срезы стеблей этих растений под электронными микроскопами. И оказалось, что в тканях растений содержатся наночастицы из золота. Дело в том, что по наблюдениям биологов, общий объём золота в недрах Земли этом регионе очень низкий. Значит, источник появления частиц антропогенный. Таким источником может быть гальванический цех, в золототехнологическом процессе которого используется золото. По всей видимости, растения впитали золото именно из воздуха, или же почвы. Ведь они росли поблизости от места, где находился цех.

Ученые разошлись во мнениях, являются ли эти частицы полезными для растений или плохо влияют на них. В дальнейшем они хотят выяснить, как можно контролировать процесс попадания золота в состав растений. А еще исследователи хотят узнать, какое влияние оказывают драгоценные металлы на различные виды растений.