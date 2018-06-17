Ученый: Поиск искусственных спутников поможет в обнаружении других цивилизаций

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Для этого необходимо улучшать телескопы. К такому мнению пришел Гектор Сокас-Наварро, представляющий Канарский институт астрофизики (Испания).

Ученый заявляет, что поиск искусственных планетарных спутников поможет в обнаружении других цивилизаций. Земные мощности позволят увидеть Пояс Кларка в случае, если он вмещает миллиарды спутников, что просто невозможно. Земля, имеющая геостанционную орбиту протяжностью в 36 тысяч километров, имеет не более 400 искусственных спутников.

Чтобы специалисты смогли обнаружить спутники вокруг далекой планеты в космическом пространстве, необходимо активно развивать телескопы. Инопланетные аппараты могут иметь другой вид, потому лучше пользоваться телескопом, способным прислать качественные и точные кадры.