VistaNews.ru


Ученый: Поиск искусственных спутников поможет в обнаружении других цивилизаций

Сегодня, 17:50

Для этого необходимо улучшать телескопы. К такому мнению пришел Гектор Сокас-Наварро, представляющий Канарский институт астрофизики (Испания).

Ученый заявляет, что поиск искусственных планетарных спутников поможет в обнаружении других цивилизаций. Земные мощности позволят увидеть Пояс Кларка в случае, если он вмещает миллиарды спутников, что просто невозможно. Земля, имеющая геостанционную орбиту протяжностью в 36 тысяч километров, имеет не более 400 искусственных спутников.

Чтобы специалисты смогли обнаружить спутники вокруг далекой планеты в космическом пространстве, необходимо активно развивать телескопы. Инопланетные аппараты могут иметь другой вид, потому лучше пользоваться телескопом, способным прислать качественные и точные кадры.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Росатом» защитит спутники от космического излучения

Система ИИ для спутников поможет США в космических войнах

Ученые: Пришельцев может выдать их мусор

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем