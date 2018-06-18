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Создана новая взрывчатка на замену токсичному тротилу

Сегодня, 03:45

Вещество имеет мощность в 1,5 раза больше, чем популярный и востребованный тринитротолуол. Более того, его свойства и воздействие на окружающую среду признаны щадящими, что добавляет еще несколько причин начать использовать именно его.

Химиком Дэвидом Чавесом создана новая взрывчатка на замену токсичному тротилу, и речь идет об азотсодержащем соединении бис-оксадиазолом. Другими словами его можно назвать оксадиазол бис (метилен) динитрат, который содержит 24 атома, заполненных азотом и выделяющих в 1,5 раза больше мощности, чем всем известный тротил.

Создатель взрывчатки отметил, что сама по себе взрывчатка не только более мощная, но и не токсичная, поэтому окружающая среда и взаимодействующие с ней люди не будут страдать. Некая доля токсичных веществ при взрыве все же выделяется, однако значительной она не считается.

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