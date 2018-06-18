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В Новой Зеландии найдены останки неизвестного кита

Сегодня, 03:30

Профессор из Новой Зеландии исследовал останки усатого кита, которому более 27,5 миллионов лет. И дал название Toipahautea waitaki.

Эван Фордиче рассказывает с гордостью о своем исследовании, так как эта находка очень важна для древней истории Зеландии. Найдены останки неизвестного кита на юге страны.

Как удалось выяснить, разновидность вида данного кита значительно меньше размеров современных. Тело достигает пяти метров, а череп около одного. Также интересным был факт, что челюсть явно не схожа с усатыми китами сегодня. То есть удерживать в своей челюсти тысячи литров воды они не могли, в отличии от современников.

Благодаря отлично сохранившемся останкам ушной раковины удалось выяснить, что проживали они во время олигоцена. Этот период был примерно 33,9 миллионов лет назад, когда Новая Зеландия была полна морями с богатой флорой и фауной.

Также одной из главных задач было выяснить причину смерти кита. Ученые спорили и выделили несколько причин: его могло выкинуть на берег, напасть акула, либо его организм был подвержен какой-то болезни. К сожалению, это уже невозможно точно узнать.

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