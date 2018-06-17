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«Они лжецы»: Уфологи обвинили NASA в неправильном подсчете астероидов

Сегодня, 15:41

Противостояние представителей традиционной науки с приверженцами альтернативных знаний набирает обороты с каждым годом. Благодаря некоторым исследованиям с применением современных методик, «академики» все чаще вынуждены защищаться.

 

Такая тенденция особенно заметна в астрофизике, когда вековые космогонические теории рушатся под напором новых фактов, которые подтверждаются компьютерным моделированием. Так недавно уфологи обвинили NASA в неправильном подсчете астероидов, которые являются потенциально опасными для нашей планеты. В качестве аргумента, участники альтернативного проекта Neowise предъявили данные о траекториях 158 тысяч астероидов, которые, при столкновении с небесными телами могут врезаться в поверхность Земли.

Уфологи пока еще тактично обращают внимание научной общественности на тот факт, что данные телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer не могут быть корректными, так как сам WISE изначально не был сконструирован для поиска астероидов, но для слежения за объектами, существующими в дальнем космосе. Кроме того, данные телескопа намеренно фальсифицировались. Ученые из NASA опровергли выпад, но затем, допустили тактическую ошибку. Они назвали участников проекта Neowise лжецами. Теперь мир ждет сенсационные сообщения уфологов, которые могут окончательно подорвать доверие к NASA.

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