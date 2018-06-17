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РАН: длительный сон также вреден, как и короткий

Сегодня, 14:42

Исследователи подтвердили, что нарушения сна приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и напомнили, сколько нужно спать.

Согласно последним исследованиям, слишком короткий сон в равной степени вреден для здоровья, как и длительный. Исследователями Сеульского Национального Университета установлено, что люди, которые спят до 6-7 часов в сутки, чаще имеют комплекс гормональных, метаболических и клинических нарушений, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Наряду с этим, американские учёные также заявили, что регулярный недосып приводит к резкому снижению концентрации и внимания. Однако людям, которые спят больше 10 часов в сутки, чаще снятся кошмары.

По словам Владимира Дорохова, заведующего лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, подобные исследования в России ещё не проводились. Учёный на основании всех этих исследований утверждает, что длительный сон оказывает негативное влияние на организм человека.

По мнению Владимира Дорохова, человек не может спать больше 10 часов, зачастую, это время, просто проведённое в постели. Становится понятно, что ночью человек плохо спал, а значит, организм не восстановился.

Напомним, что оптимальная длительность сна – 8 часов.

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