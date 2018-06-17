Учёные шокированы поведением гигантских крабов-каннибалов

Сегодня, 14:08

Членистоногие, проживающие в заливе Порт-Филлип у берегов Австралии, поражают особенностями миграции и процессом спаривания.

Ежегодно гигантские крабы-каннибалы мигрируют с отмели залива до самой глубокой его точки в начале лета. Чтобы безопаснее добираться, они склеиваются друг с другом, избавляясь от старых оболочек и вырастая в размерах. Учёные предполагают, что крабы делают это, чтобы спрятаться от людей, а также других морских существ, которые на них охотятся. Ещё в процессе миграции на них может напасть скат или морская звезда.

Поведение при спаривании у крабов-каннибалов шокирует не меньше. Существо-самец поднимает выбранную самку над головой, словно заявляя остальным, что к ней больше никто не должен подходить. По словам местных дайверов, наблюдавших такое, это сравнимо с криками «моя!» у людей во время начала отношений.