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Британцы «поймали на камеру» братьев-призраков в старинном замке

Сегодня, 13:50

Группу друзей напугали духи легендарной крепости Берри Поумрой в графстве Девон. Согласно легенде, двое всадников на белых конях погибли при падении со скалы сотни лет назад.

Британцы направились ночью в один из самых посещаемых замков Соединенного Королевства. Фотографируя друг друга, товарищи случайно «поймали на камеру» давно умерших братьев-призраков. Шокированные туристы даже не рассчитывали наткнуться на «паранормальщину» в Девоне, ведь ежедневно сотни любопытных путешественников прочесывают все комнаты крепости Берри Поумрой. Все призраки должны были давно перейти в более укромное место, полагали друзья.

Легенда гласит, как двое братьев семейства Поумрой, владевшего замком в 1547 году, верхом на белых конях упали со скалы. Смерть избавила наследников трона от преследований врагов и прочих неудобств строгой королевской жизни.

Спустя сотни лет духи всадников все еще живут в старинном замке, наводя ужас на туристов. Со слов авторов сенсационного фото, приближаясь к крепости Берри Поумрой, они услышали крики животных. Объяснив чертовщину воем сигнализации, любопытные британцы продолжили ночное путешествие.

Настоящий шок поджидал друзей во время просмотра фото из замка. Братья-призраки отчетливо «попались на камеру», двигаясь прямо на одного из бесстрашных парней. Снимок спровоцировал массовые споры между любителями «паранормальщины» и скептиками.

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