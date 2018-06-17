NASA отправит в океаны Титана субмарину

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Эксперты называют этот план безумным, но там может существовать жизнь. Титан представляет собой спутник Сатурна, который является вторым по величине в Солнечной системе.

NASA отправит в океаны Титана свою субмарину, которая позволит исследовать космическое тело. Оно представляет собой самый габаритный спутник Сатурна. Ранее ученые доказали, что только на Титане есть стабильное наличие жидкости. Также он имеет плотную атмосферу, а давление в ней в 1,5 раза выше, чем на Земле. Отмечается, что температура поверхности Титана достигает -180 градусов по Цельсию. Эти условия позволяют предположить, что Титан похож на раннюю Землю.

По этой причине ученые озвучили гипотезу, согласно которой на спутнике Сатурна может существовать примитивная форма жизни. Именно поэтому NASA планирует отправить на Титан субмарину.