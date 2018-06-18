Врачи рассказали о болезнях, которые могут привезти к внезапной смерти

Сегодня, 00:45

Медики поделились списком болезней, от которых можно скончаться не доезжая до больницы.

Конечно, на первом месте – это болезни сердца. Не зря считается, что первоочередной причиной смерти является нарушение сердечно-сосудистой системы. Однако всегда можно обыграть смерть.

Врачи говорят, что за несколько дней до обострения организм начинает предупреждать. Человек может страдать усиленными головными болями, слабостью в теле, отсутствием аппетита, тошнотой, а также теряется бдительность, «плывет» в глазах. Если вовремя не спохватиться, то все эти симптомы в конечном итоге могут привести к внезапной смерти.

Самыми распространенными болезнями являются инфаркт миокарда, ишемичная болезнь, инсульт, сердечная недостаточность.

Всегда стоит прислушиваться к собственному организму и если он посылает сигналы, то стоит немедленно обратиться к врачу. Также врачи настоятельно рекомендуют пересмотреть свое питание. Оно может «медленно» убивать.