Программа Миелофон предсказывает будущие действия человека

Сегодня, 03:15

Уникальная разработка немецких ученых прогнозирует действия человека в ближайшие пять минут с точностью до 50%.

Немецкие ученые из университета Бонна разработали технологию, которая предсказывает действия людей на ближайшее будущее. Для этого умному роботу нужно просто просмотреть видеосюжет, на котором отображено, что происходит с человеком в данный момент, Миелофон проанализирует происходящее, и мгновенно сделает прогноз на ближайшие 5 минут.

Программа выдает результат с точностью до 50%, и теперь разработчикам предстоит научить робота делать более точные предсказания. В случае успеха проект даст возможность создавать «умных» роботов для повседневной жизни - Миелофоны могут стать «идеальными дворецкими», которые будут предугадывать желания их владельцев без озвучивания просьбы.