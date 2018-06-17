Гипертоникам и сердечникам полезно есть чечевицу

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Красная зеленая и черная чечевица должны стать неотъемлемым продуктом на столе людей с повышенным давлением и страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. Блюда из чечевицы нормализуют кровяное давление, помогают работе эндокринной системы и стабилизируют уровень сахара в крови.

Учеными из канадского университета Гельфа был проведен эксперимент, в котором приняли участие 24 добровольца. Сначала им было предложено съесть блюда из риса и картофеля по отдельности. Потом они съели порции риса и картофеля пополам с чечевицей. Людям измеряли давление и уровень сахара в крови и давление перед приемом пищи и через два часа после него. Оказалось, что после съеденных риса и чечевицы уровень сахара в крови был на 20% ниже, чем после употребления в пищу чистого риса. В случае с картофелем уровень сахара в крови сахар был ниже на 35%.

Получается, что после употребления чечевицы уровень холестерина в крови и давление снижаются. По мнению ученых это происходит из-за высокого содержания в чечевице полезных микроэлементов и витаминов группы В и протеина, но при этом практически не содержит жира. Польза для сердца состоит в большом содержании солей фолиевой кислоты и магния. Если в организме содержится достаточное количество магния, то вены и артерии чувствуют себя комфортно и расслабленно.

Еще одним достоинством плодов чечевицы является то, что в них не накапливаются токсины, пестициды, нитраты и нитриты.