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По крайней мере, такую идею положили в обоснование своего стартапа исследователи из группы Tropic Biosciences. Для воплощения своих идей, исследователям уже удалось собрать более 10 миллионов долларов.

Британские ученые наводнят мир искусственными бананами и кофе без кофеина, тем самым, по их концепции, предотвратив голод в странах «третьего мира» и сохранив здоровье для потребителей популярного напитка из «цивилизованного сектора» планеты. Как объясняет программу редактирования генов CRISPR директор компании Tropic Biosciences Гилад Гершон, прошли времена, когда природа «ставила свои условия» человечеству. По мнению авторов стартапа, бананы, которые являются в некоторых странах основным продуктом, продолжают гнить из-за естественных болезней, лишая людей пищи. Генные изменения CRISPR, позволят в разы увеличить производство продукта.

Что касается кофе, то популярность этого напитка уже состоит не в его стимулирующих качествах, а в повседневном ритуале, который, считает Гершон, должен стать безвредным для организма. То есть, удаляя из кофе главный ингредиент, а именно кофеин, генетики заботятся о здоровье человечество. Эксперты отмечают, что на заявления Tropic Biosciences не поступило ни одного слова критики от всевозможных «зеленых» структур.