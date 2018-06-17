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Ученые выяснили, как часто мужчины не замечают женскую имитацию оргазма

Сегодня, 12:17

Эмма Кениг провела исследования, чтобы развеять тайны по поводу имитации женщиной оргазма. Она получила плачевные результаты, которые показали, что большинство мужчин уверены в своих силах, но в тоже время большинство женщин так не считают.

Специалист провела масштабный опрос 5000 партнёров в возрасте от 22 до 70 лет и выяснила о большой пропасти между ними. Так, 85% были уверены в себе и в том, что их партнерши получают удовольствие, в то время как 67% девушек признаются, что часто обманывают своих бойфрендов. По словам психологов, это связно с тем, что партнер не пытается понять, что женщине нужно, а потому руководствуется перечнем правил, которые необходимо сделать. Со стороны девушки идет аналогичная реакция, она знает, какие действия ожидаемы и по разным причинам выполняет их. И в 37% случаев им это удается безупречно – партнеры не догадываются об обмане.
Однако доктор Кенинг также обнаружила и исключения из правил – 33% респондентов не обманывают своих мужчин.

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