Ученые объяснили рождение левшей

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Доминирующую руку, которая зависит от активности генов в спинном мозге, можно уже на 13-й неделе развития плода на УЗИ.

Ранее считалось, что леворукость или праворукость формируются еще до рождения человека, и зависит от различий между правым и левым полушариями головного мозга. В ходе продолжительных исследований ученые опровергли эту гипотезу, отметив, что головной мозг никак не влияет на доминирующую руку.

Специалисты из Рурского университета изучали поведение плода в утробе, в ходе чего они заметили, что на 13-й неделе эмбрион начинает двигать ручками, и от того, палец какой руки он начинает сосать, и будет зависеть доминирующая рука. Эксперты объяснили, что на 8-12 неделе развития плода за управление телом отвечают гены спинного мозга, а головной мозг берет на себя эту функцию лишь после 15-й недели развития, а следовательно рождение левшей полностью зависит от активности генов в спинном мозге.

Причина такой особенности точно не установлена, ученые лишь предполагают, что правый или левый сегменты спинного мозга коррелируют с более активной рукой в зависимости от влияния факторов окружающей среды, сторонних причин и ряда других обстоятельств.