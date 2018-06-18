VistaNews.ru


Ученые объяснили рождение левшей

Сегодня, 02:15

Доминирующую руку, которая зависит от активности генов в спинном мозге, можно уже на 13-й неделе развития плода на УЗИ.

Ранее считалось, что леворукость или праворукость формируются еще до рождения человека, и зависит от различий между правым и левым полушариями головного мозга. В ходе продолжительных исследований ученые опровергли эту гипотезу, отметив, что головной мозг никак не влияет на доминирующую руку.

Специалисты из Рурского университета изучали поведение плода в утробе, в ходе чего они заметили, что на 13-й неделе эмбрион начинает двигать ручками, и от того, палец какой руки он начинает сосать, и будет зависеть доминирующая рука. Эксперты объяснили, что на 8-12 неделе развития плода за управление телом отвечают гены спинного мозга, а головной мозг берет на себя эту функцию лишь после 15-й недели развития, а следовательно рождение левшей полностью зависит от активности генов в спинном мозге.

Причина такой особенности точно не установлена, ученые лишь предполагают, что правый или левый сегменты спинного мозга коррелируют с более активной рукой в зависимости от влияния факторов окружающей среды, сторонних причин и ряда других обстоятельств.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Мозг человека и примата практически одинаковый

Американские ученые омолодили мозг кровью молодых животных

Учёные: Анестезия способна покалечить мозг

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем