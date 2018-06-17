VistaNews.ru


Роботы подарят лекарствам вкус

Сегодня, 11:54

Петербургские ученые изобрели устройство, похожее на язык. Теперь «мечта» любого болеющего может осуществиться.

Данное изобретение называется «Электронный язык», и благодаря встроенным датчикам, у него появляются свойства человеческого языка. Повышенная чувствительность, благодаря специально созданным сенсорам. Чувствительность появляется благодаря полимерным «пленочкам», которые настолько тонки, что напоминают толщиной человеческий ноготь. Именно они отличают вкус лекарств, показывают их горечь или сладость. После испытания таблеток все данные отправляются в компьютер, где показывается вкусное лекарство или нет.

Если раньше все опыты проводили с помощью животных, то сейчас наука пошла дальше. Век технологий подарил роботов, которые могут выполнять массу функций, в том числе и подарят приятный вкус будущим лекарствам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые из СПбГУ создали «электронный язык» для дегустации лекарств

Учёные адаптировали «осязание» протезов конечностей под деятельность человека

Сенсоры под «кожей» подарят роботам чувства

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем