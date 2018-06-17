Роботы подарят лекарствам вкус

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Петербургские ученые изобрели устройство, похожее на язык. Теперь «мечта» любого болеющего может осуществиться.

Данное изобретение называется «Электронный язык», и благодаря встроенным датчикам, у него появляются свойства человеческого языка. Повышенная чувствительность, благодаря специально созданным сенсорам. Чувствительность появляется благодаря полимерным «пленочкам», которые настолько тонки, что напоминают толщиной человеческий ноготь. Именно они отличают вкус лекарств, показывают их горечь или сладость. После испытания таблеток все данные отправляются в компьютер, где показывается вкусное лекарство или нет.

Если раньше все опыты проводили с помощью животных, то сейчас наука пошла дальше. Век технологий подарил роботов, которые могут выполнять массу функций, в том числе и подарят приятный вкус будущим лекарствам.