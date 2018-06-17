Жители штата Северная Каролина были в ужасе от четырех НЛО в небе

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Прошлой ночью в США очевидцы столкнулись с огромными летающими тарелками. По словам жителей штата Северная Каролина, НЛО было четыре и они следили за людьми.

Согласно информации американских уфологов, редкое явление, когда в небе появилось сразу четыре НЛО, произошло 16 июня 2018 года. Тогда на территории реки Милс Ривер загадочные объекты возникли в небе. Сообщается, что НЛО были ярко-оранжевого цвета.

«Мы заметили, что один из НЛО внезапно вспыхнул и будто бы прекратил существование, а остальные три объекта образовали треугольник, направленный влево. Мы все были совершенно изумлены, а дети были буквально в ужасе. Я честно все еще в шоковом состоянии от увиденного!», - сообщил один из очевидцев.