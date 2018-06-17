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Ученые: В атмосфере Венеры замечена гигантская таинственная волна

Сегодня, 11:40

Это странное явление для планеты, так как она не имеет гор, способных порождать волны. Значит, планетологи многого не знают о Венере и им предстоит много работы.

Японские ученые заявляют, что в атмосфере Венеры замечена гигантская таинственная волна. Первое такое явление официально подтвердили в 2017 году, оно получило название гравитационная волна и специалисты уже успели ее изучить, но наличие подобного на Венере вызвало удивление.

Волна движется со скоростью в 360 километров в час и она очень похожа на космологические гравитационные волны, возникающие вследствие взаимодействия крупных атмосферных потоков с горными грядами. Стоит подчеркнуть, что на Венере нет скал и других возвышенностей. Волна является самой большой из ранее зафиксированных. Теперь планетологам предстоит подробнее изучить соседку Земли и установить, почему там образовалась волна.

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