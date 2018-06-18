Ученые: Велотренажер «убивает» почки

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Сверхусилия в тренажерном зале травмируют мышцы, из которых выделяется много белка, накапливающегося в почечных структурах, вызывая их дисфункцию, и провоцируя развитие почечной недостаточности.

Длительные исследования и эксперименты подтвердили опасения ученых - интенсивные занятия на велотренажерах «убивают» почки человека. Дело в том, что в ходе продолжительных и усердных тренировок на спортивном тренажере происходит повреждение мышечной ткани - рабдомиолиз. Из микротравм выделяется большое количество белка, который накапливается в почках. Осевшие здесь протеины повышают нагрузку на орган, что со временем может привести к почечной недостаточности, и вызвать их отказ.

Ученые призывают спортсменов бережно относиться к своему здоровью, и увеличивать нагрузки в тренажерном зале постепенно, избегая мышечной боли. Велотренажер является отличным агрегатом, который позволяет великолепным образом поддерживать фигуру и сердечно-сосудистую систему, быстро снизить вес, занятия на нем приносят огромную пользу организму, однако главное - избегать нежелательных перегрузок, а при появлении боли в области живота и по всему телу, тошноты и изменении цвета мочи на тёмный необходимо снизить темп занятий и срочно обратиться к врачу.