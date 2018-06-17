Учёные отправили 35 танцевальных композиций к звезде

Сегодня, 10:15

Музыку к красному карлику GJ 237 отправили для налаживания контакта с возможно живущим там инопланетным обитателями звездной системы.

Ученые из Sonar Music Festival вместе с Институтом космических исследований в Каталонии и METI International направили в космическое пространство к звезде 35 десятисекундных танцевальных композиций электронной музыки для контакта с инопланетянами, которые станут примером универсального языка музыки.

Специалисты надеются, что их послание к звезде к 2030 году обязательно достигнет GJ 237, и земную музыку услышат обитающие на красном карлике существа. Известно, что одна из планет близ звезды GJ 237 находится в зоне обитаемости, а значит там, вероятно, существует жизнь.

Для преодоления столь большого расстояния послание переформатировали в двойничный код. Обитатели получат сообщение с Земли, в которое для демонстрации достижений человечества авторы помимо музыки включили некоторые сведения из области математики и науки - их инопланетянам предстоит расшифровать.

Специалисты надеются таким образом наладить контакт с возможными внеземными жителями, и будут с нетерпением ожидать ответного сигнала, который дойдет не раньше 2042 года.