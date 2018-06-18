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Уфологи: Огромные НЛО стали причиной загадочных пульсаций у Солнца

Сегодня, 06:15

Корабли пришельцев близ Cветила испустили сильнейшие импульсы, которые спровоцировали таинственные аномальные явления.

Необычные аномалии у Солнца были зафиксированы спутником 12 июня. Изучив видеоматериал близ Светила, уфологи обнаружили странные объекты, которые точно не являются ни метеоритом, ни дефектом материала, ни помехами спутника. Космические детективы опровергли все гипотезы о происхождении данных объектов, в которых NASA пытается убедить общественность. Они абсолютно уверены, что к Солнцу приблизились гигантские корабли НЛО - "давно известно, что летающие тарелки могут быть всевозможной формы, размера и структуры".

Эти гигантские материнские корабли инопланетных жителей приблизились к энергетическому полю Солнца, и испустили сильнейшие волновые импульсы - именно они и стали причиной загадочных пульсаций.

Специалисты в области паранормальных явлений надеются, что данное загадочное явление подтолкнет NASA к признанию существования инопланетных жителей, корабли которых постоянно находятся близ Солнца.

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