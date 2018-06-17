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Инопланетяне помогли Дании выиграть Перу на ЧМ-2018

Сегодня, 12:42

Футбольный фанат, снимая на камеру свои приключения в Саранске, неожиданно обнаружил зависший над стадионом НЛО. Пришельцы прилетели не просто понаблюдать, но и принять непосредственное участие в Чемпионате мира.

16 июня в Мордовии творилась настоящая чертовщина. 50 тыс. перуанцев «аннексировали» Саранск в преддверии матча своей национальной сборной с командой Дании. Танцы и пляски у стадиона накликали пришельцев, внесших свои коррективы в происходящее на «Мордовия Арене».

Перуанец в компании десятков тысяч соотечественников шел улицами Саранска на стадион, снимая на камеру свои приключения на ЧМ-2018 в России. Из-за непрерывающихся танцев, объектив периодически нацеливался в небо, впоследствии совершенно случайно запечатлев над стадионом «летающую тарелку» пришельцев.

Дискообразное НЛО зависло в небе над Саранском, скрываясь от человеческих глаз интересом к матчу на «Мордовия Арене». Запечатлевший пришельцев футбольный фанат, внезапно почувствовал недомогание. Сейчас перуанец абсолютно уверен, он стал жертвой атаки рассекретившихся гуманоидов. На мгновение мужчина потерял связь с реальностью, мысленно очутившись на родине во времена прошлого десятилетия.

Чертовщина продолжилась непосредственно на футбольном поле. Инопланетяне помогли Дании выиграть Перу. Нападающий южноамериканской сборной не забил пенальти, запустив мяч высоко над воротами, а его партнеры не реализовали множество моментов на ленточке ворот. Матч для перуанцев получился проклятым, и закончился несправедливым поражением.

Южноамериканские фанаты уверены, с ними в Россию прилетел НЛО, регулярно появляющийся в небе над горным хребтом в Маку-Пикчу и различными городами. Сборная Перу впервые за 36 лет попала на Чемпионат мира по футболу. Теперь поклонники команды не на шутку обеспокоены судьбой кумиров в России, оказавшейся в руках злых инопланетян, а не мастерства на футбольном поле.

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