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Ученые: Из жидкого металла и силикона создали нетоксичную гибкую электронику

Сегодня, 09:26

Эксперты использовали галлий, который заключили в силиконовую матрицу. Работу провели китайские ученые из Национального центра нанонаук и технологий во главе с Синъюя Цзяном, эксперимент опубликован в iScience.

Китайские ученые создали из жидкого металла и силикона нетоксичную гибкую электронику. Устройства могут растягиваться более, чем в 6 раз и не деформируется после 10-тысячного использования. Для этого необходимо было разработать особую методику: на твердую подложку нанесли 2-мерные структуры в форме желаемой электронной схемы из галлия в жидком виде, покрытых твердой оксидной оболочкой. Сверху все было залито жидким полидиметилсилоксаном, обработанный температурой, в результате чего он превратился в силикон.

Отмечается, что проводимость участков на 1 сантиметр составляет 2316 сименсов. Устройство можно подключить к источнику питания, а внутрь вставляются датчики и светодиодные элементы. Метод позволит создать различные устройства, к примеру, датчиков движения или перчатку, представляющую собой «носимую клавиатуру». Предложение китайских ученых не дорогостоящее и уникальное.

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