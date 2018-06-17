Вчера, 23:15

Найденным окаменелостям, как показал радиоактивный анализ, не менее 120 миллионов лет. Древнее животное пока условно причислено к сумчатым.

Китайские ученые обнаружили очередного предка млекопитающих, названного Ambolestes zhoui, тем самым, расширив список прародителей земных живородящих животных, формировавших фауну, после выхода жизни из Мирового океана. Несмотря на то, что у ископаемого животного присутствуют характерные признаки, присущие классу сумчатых, исследователи не спешат объявлять Азию родиной предков тех видов, которые теперь населяют Австралию.

Дело в том, что компьютерное моделирование тела реликтового животного показало помесь структуры скелета, характерной для сумчатых, совместно с плацентарными признаками. На данный момент, китайские пелезоологи не делают далеко идущих выводов. Однако в отчете экспедиции в пустынные земли Внутренней Монголии, есть намеки на пересмотр некоторых принципов теории Дарвина, после обнаружения Ambolestes zhoui.