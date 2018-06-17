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Ученые: Лысые мужчины чаще болеют раком простаты

Сегодня, 09:04

Выпадение волос автоматически вносит представителя сильного пола в группу риска злокачественной и доброкачественной онкологии.

Канадские ученые из института Торонто углубились в тему выпадение волос, выявив опасное последствие высокого уровня тестостерона в организме мужчины. Оказывается, лысые представители сильного пола в разы чаще болеют раком простаты, нежели их волосатые собратья.

Свои догадки эксперты закрепили исследованием с участием 214 добровольцев возрастом от 59 до 70 лет. Ученые взяли данные биопсии у каждого подопытного, установив, что онкология простаты – зачастую проблема облысевших мужчин.

Тестостерон – главная гордость мужского организма, гормон, в основе которого лежат все мужские повадки и потребности. Еще не так давно высокий уровень тестостерона был исключительно поводом для гордости, однако современная медицина открыла оборотную сторону медали. Оказывается, главный мужской гормон – провоцирующий фактор развития раковых клеток и угнетения функций роста волос.

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