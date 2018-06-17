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Два загадочных НЛО сняли на видео в Калифорнии

Сегодня, 08:21

Жители американского штата Калифорния стали свидетелями мистического явления, который на днях произошел в городе Санта-Круз. По словам напуганных американцев, они впервые в жизни увидели сразу два настоящих НЛО.

Стало известно, что 13 июня 2018 года, город в штате Калифорния Санта-Круз, который является административный центром и крупнейшим городом округа Санта-Круз, посетил загадочный НЛО. По словам очевидцев, в ночном небе появились одновременно две большие летающие тарелки, которые буквально зависли в воздухе над пальмами.

Спустя время один НЛО растворился в воздухе, а второй молниеносно скрылся с поля видимости. Очевидцы предоставили местным уфологам видео, которые подтверждают их слова. На данный момент изучением данного случая занимаются охотники за НЛО.

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