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Спутник «Глонасс-М» выведен на околоземную орбиту

Сегодня, 07:26

Российская группировка навигационных космических аппаратов пополнились очередной единицей. Старт с космодрома Плесецк в ночь на воскресенье прошел успешно.

В настоящее время спутник «Глонасс-М» выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б», а затем разгонным блоком «Фрегат». Таким образом, навигационный аппарат начал свою работу, перекрыв зону действия спутника, который был запущен девять лет назад и выработал свой ресурс. Пуск спутника осуществлялся боевым расчетом Воздушно-космических сил России.

Как отмечают международные эксперты, запуск космического аппарата в штатном режиме подтверждает приоритет российских ракет-носителей серии «Союз» в доставке грузов на околоземную орбиту. Ранее агентство по аэронавтике и освоению космического пространства США настаивало на замораживании проектов вывода спутников с помощью российских ракет-носителей.

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