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Ученые научили нейросеть самообучаться и создавать 3D-миры

Сегодня, 22:33

Исследователям удалось создать такую нейросеть, которая не нуждается в дополнительных данных для обучения.

Ученые научили нейросеть самообучаться и создавать 3D-миры. В отличие от предыдущих изобретений, это способно самостоятельно исследовать представленную сцену и понимать, как предметы будут выглядеть с различных ракурсов, располагаясь определенным образом в «мире».

К тому же, программе не нужны дополнительные данные и она может работать без загрузки информации об объектах.

Проведя ряд тестов, ученые пришли к выводу, что нейросеть достаточно точно дублирует конкретные сцены, а также показывает изображения в высоком качестве, не имея при этом базовых знаний об освещении.

Более того, алгоритм способен считать число объектов и структурировать их, несмотря на плохую видимость.

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