Сегодня, 21:35

Инопланетный объект максимально приблизился к авиалайнеру, поэтому свидетели событий были встревожены.

Пассажиры «поймали» загадочный НЛО из окна самолета в момент путешествия, после чего принялись рассуждать, действительно ли им удалось находиться в одном небе с инопланетным кораблем.

Однако подтвердить такое предположение оказалось очень сложно, ведь качество фотоснимка оказалось не таким высоким, чтобы эксперты смогли рассмотреть предполагаемый корабль гуманоидов в деталях.

Возможный НЛО очень напоминал появляющиеся время от времени в Сети плоские внеземные «тарелки». Многие пользователи задумались, что попавший на фото объект может быть настоящим, но скептики были убеждены, что на окне просто сыграл оптический обман.

Так или иначе, непонимание того, что это такое, настораживает все равно.