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Людям впечатлительным и далеким от новейших медицинских трендов не стоит углубляться в данную тему, а между тем, наука сделала очередной революционный шаг. Решена проблема хронической диареи.

Донорство не просто термин, оно подразумевает под собой возвращение к жизни людей. Поэтому гастроэнтерологи настаивают на том, что доноры фекалий спасают людей от смертельных заболеваний, связанных с патологическими бактериями, разрушающими желудочно-кишечный тракт. Как ни странно это звучит, но современная наука еще не квалифицировали миллионы болезнетворных организмов, которые противостоят действиям антибиотиков.

Суть новой теории, называемой FMT, состоит в том, что фекалии от здорового организма, внедренные в организм заболевшего C. Diff, принимают на себя все дисфункции, вызванные болезнетворными бактериями. Были проведены эксперименты на добровольцах от 18 до 55 лет, показавшие, что метод имеет право на существование.

В настоящее время уже проведено лицензирование и определена цена за донорский образец. Она составляет 40 долларов.