VistaNews.ru


Смертельный птичий грипп в Китае может стать "Болезнью Х"

Сегодня, 19:10

Смертельный вирус H7N9 убил уже более 600 жителей страны.

Всемирная организация здравоохранения создала название для болезни, которая может даже не существовать – «Болезнь Х». Есть вероятность, что смертельный птичий грипп в Китае может стать одной из них. Это связано с тем, что новый штамм птичьего гриппа “моложе и сильнее”, чем предыдущая форма. Известно, что 1625 человек в Китае были инфицированы вирусом - 623 умерли.

В список «Болезней Х» входит до 10 "основных приоритетных заболеваний", требующих немедленного внимания. В их число входят хорошо известные смертельные вирусы, такие, как Эбола, Зика и СТАРС, а также менее известные болезни, такие, как лихорадка Ласса и болезнь, вызванная Марбургским вирусом.

Однако среди них есть «Болезнь X», которая представляет собой знание о том, что серьезная Международная эпидемия может быть вызвана патогеном, который в настоящее время неизвестен, чтобы вызвать болезнь человека.

«Болезнь X» способна поражать мир в любое время и может быть мутацией уже известного заболевания, такого как грипп. Тем не менее, она может быть и преднамеренно разработана и распространена людьми. Имеется в виду, что 16 стран, включая США, имели или подозреваются в наличии программ создания биологического оружия.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Волгоградской области бушует смертельный грипп

В Костромской области обнаружена вспышка птичего гриппа

Роспотребнадзор: В Европе предстоит новая вспышка птичьего гриппа

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем