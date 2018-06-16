Смертельный птичий грипп в Китае может стать "Болезнью Х"

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Смертельный вирус H7N9 убил уже более 600 жителей страны.

Всемирная организация здравоохранения создала название для болезни, которая может даже не существовать – «Болезнь Х». Есть вероятность, что смертельный птичий грипп в Китае может стать одной из них. Это связано с тем, что новый штамм птичьего гриппа “моложе и сильнее”, чем предыдущая форма. Известно, что 1625 человек в Китае были инфицированы вирусом - 623 умерли.

В список «Болезней Х» входит до 10 "основных приоритетных заболеваний", требующих немедленного внимания. В их число входят хорошо известные смертельные вирусы, такие, как Эбола, Зика и СТАРС, а также менее известные болезни, такие, как лихорадка Ласса и болезнь, вызванная Марбургским вирусом.

Однако среди них есть «Болезнь X», которая представляет собой знание о том, что серьезная Международная эпидемия может быть вызвана патогеном, который в настоящее время неизвестен, чтобы вызвать болезнь человека.

«Болезнь X» способна поражать мир в любое время и может быть мутацией уже известного заболевания, такого как грипп. Тем не менее, она может быть и преднамеренно разработана и распространена людьми. Имеется в виду, что 16 стран, включая США, имели или подозреваются в наличии программ создания биологического оружия.