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«Сухое голодание» травмирует человеческий организм

Сегодня, 18:58

Риск от вмешательства в работу организма намного превосходит естественные негативные факторы, связанные с постепенным накоплением вредных веществ. При этом, фраза «смертельная опасность» не является фигурой речи.

Диетологи в который раз предупреждают людей, которые готовы на радикальные меры ради снижения массы тела. «Сухое голодание» травмирует человеческий организм настолько, насколько необходимо абстрактной смерти стать реальным летальным исходом. Употреблять жидкость нельзя только в нескольких случаях. Имеется в виду послеоперационный период или же при значительных обострениях патологий кишечно-желудочного тракта.

Тем не менее, в последнее время набирают популярность методики, при которых не рекомендуется употреблять жидкость даже в малых количествах. Так называемые «просушки» являются выдумками шарлатанов. Все «свидетельства посвященных», которые блистая зубами и сияя чистой кожей, лишь часть рекламной акции новых «гуру» нетрадиционной диетологии. Организм человека состоит из клеток, имеющих в своем составе 70% воды. Когда клетки пересыхают, начинается процесс старения, одряхления и смерти.

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