Учёные: Курение вызывает изменения в ДНК

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Изменениям подвергается практически треть всех генов.

Ученые решили воспользоваться мета-анализом, сравнив результаты ранее проведенных исследований, чтобы найти в работах схожие и отличительные выводы. Исследователи изучили 16 работ. В них описывались результаты исследований около 16 тысяч человек. Часть из них являлась заядлыми курильщиками, другая половина – бросила эту вредную привычку, а третья часть состояла из людей, которые не курили никогда. Задачей исследователей была в сравнении у трех групп испытуемых химической модификации ДНК.

Оказалось, что курение вызывает изменения в ДНК. Изменениям подвергается около 7 тысяч генов, а это 1/3 всех генов, имеющихся в человеческом геноме. Если человек бросает вредную привычку, то через 5 лет изменения исчезают. Однако есть и такие участки ДНК, которые все равно остаются с «никотиновыми» метками и не исчезают около 30 лет.