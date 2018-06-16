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Эксперты пояснили опасность повышения кислотности океанов

Сегодня, 16:42

Из-за выбросов углекислого газа морская жизнь меняется. Если ничего не изменить, к 2100 году в океанах может вообще ничего не остаться.

Специалисты из Ратгерского университета в Нью-Джерси запустили особую жёлтую торпеду, которая будет три недели путешествовать вдоль местного побережья. Аппарат оснащён датчиками для замеров уровня кислотности, солёности воды, а также её температуры. С его помощью эксперты хотят наглядно продемонстрировать масштабы океанической катастрофы.

По словам Грейс Сабы, доцента морской экологии из Ратгерского университета, рыбы, моллюски и прочие существа очень остро реагируют на повышение кислотности. Из-за этого уже не осталось организмов на коралловых рифах Флориды, а также были уничтожены устрицы на северо-западе Тихого океана. Опасность от промышленных выбросов углекислого газа такая, что до конца этого века люди и вовсе могут забыть о морепродуктах.

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