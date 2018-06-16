Сегодня, 16:20

Орбитальный телескоп «Кеплер» преподнес астрофизикам очередной сюрприз. Внеземная жизнь может находиться ближе, чем предполагали ранее даже самые смелые фантасты.

Найдено более 100 гигантских экзопланет вне Солнечной системы, которые потенциально могут являться колыбелью цивилизаций. Новая методика исследования спутников позволила астрофизикам считывать биосигналы в планетарной атмосфере. Ранее в научном сообществе изучение «лун» считалось второстепенным действием, однако именно сигналы спутников позволили детально изучить планеты, находящиеся под прикрытием звезд.

Научная группа из Университета Южного Квинсленда в Австралии смогла зафиксировать более 100 гигантских планет, только применяя методику считывания естественных спутниковых сигналов. Обитаемость планеты не зависит от физических или химических свойств, которые человечество применяет для определения жизни. Все намного сложнее и лишь спутники, ретранслирующие биологические сигналы в космическое пространство, могут стать катализатором, определяющим наличие разумной жизни.