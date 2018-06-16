Шведы разработали косметику будущего

Сегодня, 16:04

Шведский бренд Foreo создал «умную» маску ля лица, которая заменит длительные косметические процедуры и усовершенствует кожу всего за 90 секунд.

Foreo выпустил в продажу новый гаджет для ухода за кожей лица. Шведы буквально разработали косметику будущего, гарантируя, что гаджет способен за 90 секунд подарить обладателю здоровую кожу.

«Ur Future Obsession», так называется сам гаджет, подключается к мобильному устройству с помощью Bluetooth, чтобы пользователь мог выбирать процедуры и контролировать их процесс. На первом этапе гаджет запускает красный светодиод, чтобы подготовить кожу к процедуре. Затем гаджет вибрирует около 30 секунд, проводя своеобразный массаж лица, что способствует стимулированию абсорбции сыворотки. Заключительным этапом является запуск зеленого светодиода, чтобы выровнять тон кожи.

Современная маска для лица уже активно продается, многие бьюти-блогеры начали ее тестировать, чтобы потом оставить отзывы. Минимальная стоимость такой косметики будущего составляет около 279 евро.