Пережитый в детстве стресс способствует развитию мозга

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Ученые из университета Радбуда после 20-летнего эксперимента, в ходе которого были исследованы 129 детей пришли к тому, что дети, пережившие в детстве стресс, имеют объем серого вещества меньше, чем у сверстников, что указывает на ускоренное развитие головного мозга.

Дети, которым пришлось пережить такой вид стресса как: развод родителей или болезни в раннем возрасте, имели повышенное развитие префронтальной коры и миндалины головного мозга в подростковом возрасте.

Ускоренное взросление, вызванное стрессом, объясняется эволюцией. В древние времена люди хотели вырасти как можно быстрее, чтобы стать защитником своей семьи и охотником. В то время, как стресс, пережитый в детстве, ускоряет развитие головного мозга, он же становится причиной развития сахарного диабета и развития гипертонии в взрослом возрасте.

В настоящее время эксперимент продолжается, ученые исследуют влияние детских стрессов на способность взрослого человека держать свои эмоции под контролем.