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Ученые разработали ткань для «умной» одежды

Сегодня, 15:41

Китайские и американские ученые совместно разработали электронную ткань, которая совмещает в себе одновременно несколько свойств.

Ученые разработали ткань для «умной» одежды. Она будет содержать в себе триоэлектрический генератор, который будет реагировать на жесты пользователя, а также не потребует отдельного устройства для зарядки. Энергия будет вырабатываться силой т рения.

Ткань состоит из трех слоев: шелковый, нейлонный, а между ними располагаются электроды из углеродных нанотруб и полиуретана. Однако наличие проводов и электроприборов не помеха, чтобы постирать ткань. В добавок, ткань отлично пропускает воздух.

Исследователи отмечают, что можно применить генератор для управления гаджетами. На генераторе можно выделить кнопки, нажимая на которые будет возможность управлять приборами через передачу сигналов на компьютер. Для примера ученые создали браслет с генератором, который позволит управлять бытовой техникой.

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