Алкоголь в раннем возрасте погубит кости девочек

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Из-за приема спиртного женщина не станет матерью и обзаведется остеопорозом с частыми переломами.

Ученые экспериментально проверили теорию о влиянии алкогольных напитков на кости девочек. В раннем возрасте горячительные напитки провоцируют потерю витаминов организмом во время созревания и формирования.

«Когда мы рассматриваем здоровье костей, мы всегда говорим о таких вещах, как физические упражнения, кальций и витамин D, а не курение. Возможно, нам также придется поговорить об избежание выпивки», - сказал ведущий исследователь Джозеф Лабри, профессор университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе, США.

По мнению исследователей, девочки, которые выпивают алкоголь, могут не достичь своей максимальной костной массы, увеличивая риск переломов во взрослом возрасте, а также остеопороза - состояния, при котором кости становятся слабыми и хрупкими. До 90% пиковой костной массы приобретается в возрасте 18 лет у девочек и 20 лет у мальчиков, что делает молодежь лучшим временем для «инвестирования» в здоровье костей. Однако, полученные данные показали, что при регулярном выпивке понижается костная масса в позвоночнике девочки. Это было верно, даже когда исследователи учитывали другие факторы, которые влияют на плотность костной ткани, такие как физические упражнения, питание и привычки курения. Поэтому употребление алкоголя в раннем возрасте погубит кости девочек в будущем.

«Это исследование определяет потенциальное пожизненное последствие выпивки у молодых женщин», - отметил Лабри.

Для исследования, опубликованного в журнале исследований по алкоголю и наркотикам, в команду вошли почти 100 женщин колледжа в возрасте от 18 до 20 лет.