Алкоголь в раннем возрасте погубит кости девочек

Из-за приема спиртного женщина не станет матерью и обзаведется остеопорозом с частыми переломами.
Ученые экспериментально проверили теорию о влиянии алкогольных напитков на кости девочек. В раннем возрасте горячительные напитки провоцируют потерю витаминов организмом во время созревания и формирования.
По мнению исследователей, девочки, которые выпивают алкоголь, могут не достичь своей максимальной костной массы, увеличивая риск переломов во взрослом возрасте, а также остеопороза - состояния, при котором кости становятся слабыми и хрупкими. До 90% пиковой костной массы приобретается в возрасте 18 лет у девочек и 20 лет у мальчиков, что делает молодежь лучшим временем для «инвестирования» в здоровье костей. Однако, полученные данные показали, что при регулярном выпивке понижается костная масса в позвоночнике девочки. Это было верно, даже когда исследователи учитывали другие факторы, которые влияют на плотность костной ткани, такие как физические упражнения, питание и привычки курения. Поэтому употребление алкоголя в раннем возрасте погубит кости девочек в будущем.
Для исследования, опубликованного в журнале исследований по алкоголю и наркотикам, в команду вошли почти 100 женщин колледжа в возрасте от 18 до 20 лет.