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Ученые используют генную инженерию, чтобы увеличить количество биотоплива

Сегодня, 16:30

Ученые нашли фермент, который до этого считался легендой. С его помощью можно сделать практически не исчерпываемый ресурс биотоплива.

Как известно, растение выделяет топливо путем собственного разрушения, которое происходит, если в клетках достаточно лигнина. В Национальной лаборатории Ок-Ридж в США нашли фермент, который участвует в его ускоренном получении. Он продуцирует аминокислоты в тополе, но также может запустить эти процессы и в других растениях. Специалисты уверяют, что найти этот фермент было удачей, ведь его считали ошибкой, вызванной мутациями.

Ход нескольких экспериментов показал, что элементу вовсе необязательно быть связанным с ДНК, а значит, он может изменять функциональное исследование генов. Для проведения этих процессов в искусственной среде будет использована генная инженерия. Это приведет к тому, что при должном подходе можно будет получать увеличенное количество биотоплива. Кроме того, данный ресурс может восстанавливаться, что означает большие выигрыши в коммерческом плане.

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