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Зелёные коктейли признаны вредными для человека

Сегодня, 14:32

Зубная эмаль разрушается под воздействием хромогенов, превращающих улыбку в жуткое зрелище.

До недавнего времени зелёные коктейли считались исключительно полезными для здоровья. Потребление зелёных овощей - лучший способ оставаться энергичными и бодрыми, однако и в данном правиле есть одно неприятное исключение. Хромогены, сильно пигментированные молекулы, признаны вредными для человека. Они легко прилипают к зубной эмали, превращая белоснежную улыбку в настоящий кошмар.

Окрас зубов в жуткий цвет ускоряется, если зелёные коктейли с высоким содержанием хромогенов сочетаются с танинами, имеющимися в цитрусовых, бобовых, чае и кофе. Примечательно, танины повышают способность хромогенов прилипать к эмали.

Несмотря на предостережения экспертов, вам не нужно жертвовать зелёным зарядом энергии, ради блестящих зубов. Рекомендуется воспользоваться маленькой хитростью: предотвратить контакт зубов с коктейлем поможет обычная трубочка.

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