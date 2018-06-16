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Уфологам удалось добиться строительства собственного центра в городе Куиксада. Толчком стала знаменитая находка черепа, предположительно принадлежащего инопланетянину.

В Бразилии откроют масштабный центр изучения НЛО, который будет включать в себя всю необходимую инфраструктуру слежения за космическими аномальными явлениями. Инициаторами строительства стали известные уфологи Робинсон Алинкар, известный в соответствующих кругах, как Боб Пьес и Диарио до Нордеста. В настоящее время уже завершен общий проект комплекса, состоящий из обсерватории, конференц-зала, а также гостиничными местами для гостей и непосредственно уфологов, которые будут приезжать сюда из всех стран мира.

Характерно, что архитекторы и инженеры-строители подбирались энтузиастами их числа людей, верящих в инопланетный разум, поэтому проектная смета не ляжет большим бременем на спонсора Сиро Магалханеса. Бизнесмен, в свою очередь, не только верит в инопланетные цивилизации, но и сам является сыном ученого, который исследовал аномальный череп, а также участвовал в расследовании похищения «чужими» торговца Луиса Баррозу.