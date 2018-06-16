Учёные: Женщины становятся сильнее благодаря витамину D

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Результаты работы, представленной в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, гласят, что дамы с низким содержанием витамина D в более, чем половине случаев самые слабые.

Высокая концентрация его в крови улучшает мышцы. На мужчин витамин D таким образом не действует. Ведущий автор исследования, Рада Фарис Аль-Джади из Университета Южной Дании, отметила, что тело женщины становится сильнее, если количество превышает 50 нмоль/л. Это означает отсутствие внутриутробного эффекта точного определения мышечной силы.

По какой причине витамин D так действует на женщин, специалисты пока понять не могут. Предполагается только, что фактор роста может лучше действовать в теле дамы. Именно на него указанный витамин влияет сильнее всего. Ранее стало известно, что увеличение количества витамина D уменьшает риск возникновения рака прямой кишки.