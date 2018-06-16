Учёные: приматы находятся на грани вымирания

Сегодня, 12:07

Учёные проанализировали популяцию шимпанзе и орангутангов в Бразилии, Индонезии, Мадагаскаре и Конго и пришли к выводу, что популяция в этих странах в ближайшем времени сократится на 60%.

Именно в этой местности сконцентрированы две трети популяции приматов мира. Эпицентром вымирания животных стала Бразилия. Специалисты подсчитали, что 80% всех видов приматов, что обитают на территории страны, могут исчезнуть уже через пару десятков лет, а к концу столетия орангутанги и шимпанзе исчезнут с лица Земли. Вымирание животных чревато изменением экосистемы, которое может повлечь за собой ещё больше потерь из животного и растительного мира. Эксперты говорят о важности создания заповедных зон, которые ограничивали бы человеческое воздействие на приматов, но при этом не создавало ощущение несвободы.

В Индонезии и на острове Мадагаскар проблема стоит так же остро. 90% от всех видов приматов, живущих в той местности, находится в упадке, их количество стремительно уменьшается, что приведёт в полному вымиранию. Эксперты просят государства и некоммерческие организации обратить внимание на ситуацию и предпринять меры по защите популяции приматов.