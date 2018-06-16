«Возможно, она не святая»: Женщины научились тщательно заметать следы измен

Сегодня, 12:07

Для мужчин существует несколько практических советов, как не попасться на удочку женского коварства и просчитать ее действия.

Женщины научились тщательно заметать следы измен, но и они подвержены влиянию стереотипов, о которых мужчинам не стоит забывать, ведь возможно "Она не святая". Например, последним трендом «безопасных адюльтеров» является аренда несколькими подругами квартиры, куда по согласованному графику приглашаются любовники. В этом случае мужчине, заподозрившему неладное, остается уповать лишь на то, что кто-то из «злоумышленниц» обязательно проболтается. Рабочие командировки жен и возлюбленных, то еще испытание для ревнивых мужчин. Здесь женщине предоставляется карт-бланш и, с этим уже ничего не поделаешь. Разве что, примерить на себя роль частного сыщика или довериться профессионалу.

Один и тот же водитель такси, который на протяжение длительного времени подвозит к семейному очагу супругу, может стать веским поводом для подозрений. Следует проверить, в каком транспортном предприятии работает этот мачо и часто ли его услугами пользуется супруга. Также нередки служебные романы, которые с особым цинизмом воплощаются прямо на рабочем месте. Мужчине неплохо наведаться в офис к жене под благовидным предлогом и разведать ситуацию. Ну, и напоследок фитнесс-залы. Вот где настоящая опасность с брутальными накачанными тренерами и соседями по тренажерам. В этом случае гарантию дадут только совместные тренировки.