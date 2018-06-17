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«Зона 51»: Пентагон проводит испытания над пришельцами

Сегодня, 06:15

Там исследуют НЛО, которые потерпели крушение на Земле.

Сообщается, что «Зона 51» - самая секретная база в Америке. Там испытывают тайное ядерное вооружение, как бомбардировщик В-21, способный летать без пилота. Самолет способен переносить оружие на расстояние на несколько десятков километров. Над базой запрещен полет всех самолетов и вертолетов. Также на зоне может исследоваться крушение НЛО, которое было обнаружено 70 лет назад. После находку перевезли в «Зону-51», где имеются тайные сведения об инопланетной жизни. По мнению конспирологов, Пентагон тайно проводит испытания над пришельцами. В пустыне часто испытывают беспилотные устройства. Хоть Пентагон и засекречивает все свои разработки, иногда над базой можно заметить странные воздушные виды транспорта. Корабли больше похожи на инопланетные тарелки, но, по мнению ученых, это такая же военная техника, просто другой формы.

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