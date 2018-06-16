Самое таинственное животное Земли попало в объектив видеоловушки

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Этого близкого родственника зайцев зоологи изучили крайне мало. Виной тому – исключительная скрытность животного и обитание его в высокогорной местности.

Ареал обитания илийской пищухи – горная система Тянь-Шань в Китае. Именно там и только там можно встретить это маленькое существо, внешне похожее и на зайца, и на хомяка, и на щенка собаки. Высокогорье – хорошая экологическая ниша этого самого таинственного и скрытного животного Земли. Китайские ученые впервые обнаружили илийскую пищуху лишь в 1983 году. Область расселения животного на высоте 4000 метров не позволяет зоологам вести регулярное наблюдение, поэтому они часто прибегают к помощи фото и видео ловушек.

На недавно опубликованном видео можно увидеть случайно попавшую в объектив пищуху во время трапезы. Забавное животное уверенно ведет себя в кадре и показывает себя в самых разных ракурсах. Ученые утверждают, что сведения об илийских пищухах крайне скудны. Ведь в природе ее можно встретить даже реже панды.