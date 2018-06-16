VistaNews.ru


В России испытали ракетное топливо на метане

Вчера, 23:45

Главный конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин указал на необходимость разработки соответствующей ракеты.

В России испытали ракетное топливо на метане. Результатами работы НПО «Энергомаш» поделились с коллегами. В рамках разработки новейшего типа топлива решено продолжить испытания и апробировать методику создания жидкости для наноракет. Петр Левочкин убежден, что важным аспектом развития этого вектора научной работы является создание соответствующей модели ракеты отечественного производства. Опыт и научные разработки ученых вполне могут конкурировать с заграничными модификациями соответствующих технологий.

В это время в Индии предоставили официальный отчет властям страны по процессу старта и полета «Агни-5».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В России ракеты планируют заправлять метаном с Марса и Луны

Россия продемонстрировала многоразовость ракетных двигателей РД-181

Автоблогер сравнил разгон LADA Vesta CNG на бензине и метане

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем