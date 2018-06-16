Вчера, 23:45

Главный конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин указал на необходимость разработки соответствующей ракеты.

В России испытали ракетное топливо на метане. Результатами работы НПО «Энергомаш» поделились с коллегами. В рамках разработки новейшего типа топлива решено продолжить испытания и апробировать методику создания жидкости для наноракет. Петр Левочкин убежден, что важным аспектом развития этого вектора научной работы является создание соответствующей модели ракеты отечественного производства. Опыт и научные разработки ученых вполне могут конкурировать с заграничными модификациями соответствующих технологий.

В это время в Индии предоставили официальный отчет властям страны по процессу старта и полета «Агни-5».