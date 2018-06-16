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Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Сегодня, 09:48

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство Гэмпшир).

Британский турист прогуливался безлюдными местами Гэмпшира. Внезапно он заметил в небе НЛО в форме блюдца, быстро достал смартфон и отчетливо сфотографировал «рассекретившихся» инопланетян. Шокированный произошедшим, англичанин поспешил распространить сенсационный снимок по Сети.

Авторитетный уфолог Бен Кертис, повидавший тысячи снимков НЛО, назвал запечатленный на фото туриста объект настоящей «летающей тарелкой». Размытость снимка эксперт пояснил колоссальной скоростью движения космического аппарата и воздействием невидимого защитного поля, позволяющего «зеленым человечкам» прятаться от людей.

Многие скептики, привыкшие списывать фото НЛО на грамотный фотошоп, в этот раз не осмелились в большинстве своем усомниться в правдивости произошедшего, ведь снимок выглядит действительно впечатляющим. Представители научного сообщества традиционно сторонятся «неопровержимых доказательств» существования инопланетной расы.

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