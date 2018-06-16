VistaNews.ru


Ученые: В гейзерах живут бактерии, способные обитать на Марсе

Сегодня, 08:51

Этот вид очень устойчив к изменениям климата и способен жить на Марсе. Микроорганизмы могут обитать при тусклом освещении.

Микроорганизмы, которые ученые обнаружили в гейзерах на Земле, относятся к классу цианобактерий. Несмотря на высокую температуру воды и тусклый свет, микроорганизмы все равно выживают благодаря парам хлорофилла. Подчеркивается, чтобы выжить, бактерии поглощают не зеленый цвет, как это делают многие водоросли, а красный. Ранее исследователь из научно-технологического университета Австралии Канберра Илмарс Крауш рассказал, что они довольно долго пытались создать микроорганизм, способный выжить как на Земле, так и за ее пределами. Такая бактерия должна быть способна выделять воздух для жизни на Марсе. Бактерии продолжают расти, улавливая едва заметный свет, и вырабатывают нужные для жизни ферменты a, f и d. Пигмент "a" отвечает за фотосинтез, реагируя на зеленый свет, а остальные два настроены на поглощение красного цвета.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Микробы способные выжить на Марсе найдены в пустыне Атакама

В вулканическом озере в Коста‐Рике нашли бактерии с Марса

В Японском море обнаружили новые виды лечебных бактерий

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

Рекомендуем