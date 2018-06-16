Ученые: В гейзерах живут бактерии, способные обитать на Марсе

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Этот вид очень устойчив к изменениям климата и способен жить на Марсе. Микроорганизмы могут обитать при тусклом освещении.

Микроорганизмы, которые ученые обнаружили в гейзерах на Земле, относятся к классу цианобактерий. Несмотря на высокую температуру воды и тусклый свет, микроорганизмы все равно выживают благодаря парам хлорофилла. Подчеркивается, чтобы выжить, бактерии поглощают не зеленый цвет, как это делают многие водоросли, а красный. Ранее исследователь из научно-технологического университета Австралии Канберра Илмарс Крауш рассказал, что они довольно долго пытались создать микроорганизм, способный выжить как на Земле, так и за ее пределами. Такая бактерия должна быть способна выделять воздух для жизни на Марсе. Бактерии продолжают расти, улавливая едва заметный свет, и вырабатывают нужные для жизни ферменты a, f и d. Пигмент "a" отвечает за фотосинтез, реагируя на зеленый свет, а остальные два настроены на поглощение красного цвета.